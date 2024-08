Serie C, Giana-Pro Patria: è subito derby a Gorgonzola

Il derby arriva subito alla seconda giornata. Stasera alle 18 c'è infatti Giana Erminio-Pro Patria, match valevole per la seconda giornata del girone A di serie C. C'è molta attesa da ambo le parti. La Pro Patria vuole rifarsi dal ko dell'esordio casalingo contro il Renate e andrà alla riscossa per prendersi i primi tre punti stagionali. Stesso discorso per la Giana che però a differenza dei bustocchi, in classifica ha un puInto e vorrebbe fare bella figura al cospetto del pubblico amico.