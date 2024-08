Serie D girone F, subito 3 derby marchigiani alla prima

Tre sfide "Made in Marche" all'esordio di campionato, nel girone F di serie D. Programma ricco e interessante: in campo nobili decadute come Sambenedettese, Recanatese e Fermana impegnate nei derby di regione.

Emanuele Giacometti Redattore 14 agosto 2024 (modifica il 14 agosto 2024 | 12:16)

Con la pubblicazione dei calendari dei nove gironi della serie D, si è chiuso un cerchio. Tutti sanno dove e con chi esordiranno alla prima di campionato. Il girone F, quello composto da marchigiane, abruzzesi, molisane e laziali, presenterà subito tre derby delle Marche molto interessanti.

Subito tre derby — Si partirà forte come detto, nel raggruppamento F. Spiccano le gare tra il neopromosso Castelfidardo che ospiterà la Vigor Senigallia. Poi attenzione anche alla sfida tra Atletico Ascoli e Sambenedettese, oltre a Recanatese-Fermana, derby tra retrocesse dalla serie C e forse, quello più interessante di giornata. La Recanatese parte tra le favorite e non farà sconti ai fermani, anch'essi smaniosi di riscatto nonostante le note difficoltà societarie e la squadra ancora incompleta.

Sambenedettese favorita, ma occhio all'Atletico Ascoli — La Sambenedettese parte anch'essa con i favori dei pronostici. Vuoi per blasone, per storia e per organico costruito la squadra di mister Palladino reciterà un ruolo importante nel campionato ormai alle porte. E' chiaro che sulla carta contro l'Atletico Ascoli non c'è storia, ma il calcio ci insegna che le partite vanno giocate sul campo.

Castelfidardo, c'è voglia di stupire contro la Vigor — Il Castelfidardo è pronto per stupire ancora. Dopo la promozione della scorsa stagione avvenuta nella finale dei playoff nazionali ai danni della Zenith Prato, per i fidardesi ci sarà subito un derby infuocato. La Vigor Senigallia è ormai una realtà consolidata della D e tutto fa pensare che sarà un derby combattuto fino all'ultimo secondo.

Serie D, le date della stagione — La serie D inizierà l'8 settembre e terminerà il 4 maggio 2025 il torneo nazionale che più di tutti rappresenta la penisola: 168 squadre in rappresentanza di 19 Regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, 83 province e 2 capoluoghi come L’Aquila e Ancona oltre alla “straniera” San Marino. La stagione regolare si aprirà, dunque, l’8 settembre per arrivare alla sosta natalizia dopo l’ultima giornata del girone d’andata prevista il 22 dicembre, giro di boa il 5 gennaio con la prima di ritorno. Il campionato si prenderà una nuova pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Turni infrasettimanali — Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (8ª giornata, 10ª gironi A, B e C) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32ª giornata, 36ª gironi A, B e C). Quattro, invece, quelli programmati nei tre gironi a 20 squadre: 18 settembre (3ª giornata), 2 ottobre (6ª giornata), 15 gennaio (22ª giornata) e 29 gennaio (25ª giornata). Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle ore 16.