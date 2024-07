Serie C, il calendario: subito derby umbri nelle prime giornate

Subito emozioni forti per le squadre umbre impegnate in Serie C: ecco il calendario completo con tutte le partite

Giuseppe Martorana 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 17:05)

La Serie C ha ufficialmente svelato il calendario per la stagione 2024-25, delineando il percorso che attende le squadre umbre nel girone B. Le tre compagini della regione – Perugia, Ternana e Gubbio – affronteranno subito sfide interessanti, con due impegni casalinghi ed uno in trasferta alla prima giornata.

Serie C, esordio in trasferta per il Perugia contro la Pianese — Il Perugia inizierà la sua avventura in Serie C lontano da casa, affrontando la neopromossa Pianese a Piancastagnaio. Un incontro che si preannuncia impegnativo, con i biancorossi determinati a partire con il piede giusto per confermare le proprie ambizioni di vertice.

Serie C, debutto in casa per Ternana e Gubbio — La Ternana, invece, avrà subito un test difficile. I rossoverdi, il prossimo 25 agosto, affronteranno il Pescara al Liberati in quella che si prospetta come una delle partite di cartello della prima giornata. Un big match che potrebbe già fornire indicazioni preziose sulle potenzialità della squadra per il resto della stagione. Anche il Gubbio inizierà la sua stagione in casa, al Barbetti. La prima gara degli uomini di Roberto Taurino affronteranno il Sestri Levante. Una partita che i rossoblù vorranno vincere per partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico.

Serie C, Derby umbri: inizio col Botto per il Gubbio — Il calendario riserva subito emozioni forti per il Gubbio. Alla terza giornata, i rossoblù, infatti, ospiteranno i biancorossi del Perugia, mentre alla quarta saranno di scena al Liberati contro la Ternana. Due partite che promettono spettacolo e grande intensità.

Tra tutti i derby umbri, quello tra Perugia e Ternana è sicuramente il più atteso. Il primo appuntamento è fissato per il 10 novembre, al 14esimo turno, con la sfida che si giocherà al Renato Curi. Il ritorno, invece, è previsto per il 23 marzo al Liberati. Due date da cerchiare in rosso sul calendario per i tifosi di entrambe le squadre, che vivranno questi confronti con grande passione.