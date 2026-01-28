Borussia Dortmund-Inter, nel 1964 il primo incontro tra le due squadre

Stasera le due squadre si affronteranno per la settima volta nella loro storia, di cui la prima ha avuto luogo poco più di 60 anni fa

Jacopo del Monaco 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 12:06)

Tra le partite di Champions League che andranno in scena questa sera, figura anche quella tra il Borussia Dortmund e l'Inter. Queste due squadre, infatti, si sfideranno in occasione dell'ottava nonché ultima giornata della massima competizione europea. Entrambe possono puntare alla top 8, anche se tutto dipenderà dai risultati delle altre partite. Alle ore 21:00 di stasera, tra l'altro, gialloneri e nerazzurri si affronteranno per la settima volta nella loro storia. La prima di queste risale al lontano 1964 e, in attesa del fischio d'inizio, riviviamo insieme quei momenti di un calcio che non c'è più.

Quando Borussia Dortmund ed Inter hanno giocato contro nel 1964 — Ben sessantadue anni fa, la Champions League non aveva ancora il nome attuale perché si chiamava Coppa dei Campioni. Le prime cinque edizioni della competizione, disputate tra il 1956 ed il 1960, le he vinte tutte il Real Madrid, mentre il Benfica ha conquistato le due seguenti ed il Milan, prima squadra italiana a riuscirci, ha trionfato nel 1963. Adesso si passa al 1964 ed in quell'anno in semifinale della Coppa dei Campioni, oltre al già menzionato Real, troviamo lo Zurigo e le due squadre che queste sera scenderanno in campo, quindi Inter e Borussia. In quell'edizione della massima competizione europea, questi due club hanno giocato contro per la prima volta nella loro storia.

Milano, Stadio Meazza San Siro - Stagione 1963/1964 - Milan 1-1 Inter del 22/03/1964. Formazione Inter: da sinistra in piedi Sarti, Facchetti, Guarneri, Tagnin, Burgnich, Picchi. Da sinistra in ginocchio Jair, Patroni, Suarez, Mazzola, Corso.

Il 15 aprile, a Dortmund, ha avuto luogo la semifinale d'andata tra gialloneri e nerazzurri. Al terzo minuto di gioco, Sandro Mazzola sblocca la partita in favore dell'Inter segnando di testa, ma tra il 23' ed il 28' i tedeschi passano in vantaggio grazie alla doppietta dell'attaccante Franz Brungs. A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, Mario Corso rimette la gara in equilibrio ed alla fine la partita terminata 2-2. Due settimane più tardi, quindi il 29 aprile, la squadra allenata da Helenio Herrera ospita il Borussia Dortmund a San Siro e vince 2-0 grazie ai gol nel secondo tempo di Mazzola e Jair. Con questa vittoria, l'Inter va in finale e, battendo 3-1 il Real Madrid a Vienna, conquista la prima Coppa dei Campioni della sua storia.