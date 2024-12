Due anni. Sembrano tanti, eppure il ricordo di Sinisa Mihajlovic è ancora vivo, scolpito nei cuori di chi l'ha conosciuto, tifato, amato. Il 16 dicembre non è solo una data: è un momento di raccoglimento, un'occasione per stringersi nel ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un'impronta indelebile, tanto sul campo da calcio quanto nella vita.

Era facile lasciarsi ingannare dalla sua immagine che poteva sembrare burbera, uno sguardo che non ammetteva repliche. Ma dietro quella corazza c'era un uomo capace di amare intensamente: i suoi figli, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi ragazzi in campo. Sinisa era il duro dal cuore buono, proprio come canta Ligabue, e chiunque abbia avuto la fortuna di incrociarlo non può dimenticare quella miscela di rigore e umanità.