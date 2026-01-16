Il Milan non molla la presa, e con la vittoria super importantissima ottenuta al Sinigaglia non permette all'Inter capolista di andare in fuga. Nonostante un grande Como, la formazione rossonera tiene botta e, dopo essere passata in svantaggio, rimonta e supera il club comasco. Adrien Rabiot e Mike Maignan si prendo la scena. Gli uomini di Max Allegri, ora a 43 punti, spediscono il Napoli a -3 e restano in scia della squadra di Christian Chivu.
SERIE A
Il Milan resta in scia dell’Inter: un super Adrien Rabiot stende il Como
Como-Milan, 1-3: Rabiot e Maignan fanno volare i rossoneri—
Un primo tempo che vede per la maggior parte dominare gli uomini di Cesc Fabregas. Infatti, non è un caso che a passare in vantaggio è il Como, con l'arma letale prodotta in casa: al 10', su corner sigla la rete con una spizzata di testa arrivata da parte di Marc-Oliber Kempf. Il Milan sembra non reagire, con la formazione comasca che addirittura per tutta la prima frazione di gara cerca il raddoppio. È Mike Maignan a tenere in vita i rossoneri.
Improvvisamente un lampo di Adrien Rabiot accende la scintilla: il francese si procura un calcio di rigore proprio allo scadere. Penalty che viene realizzato da Christopher Nkunuk. Nonostante un grande Como, il Milan riesce ad ottenere il pareggio prima di entrare negli spogliatoi. Nella ripresa il club comasco non demorde e parte ancora forte: è ancora Mike Maignan a salvare gli uomini di Max Allegri.
E se da una parte il portiere francese tiene a galla il risultato, dall'altra Adrien Rabiot si prende sulle spalle il Milan: il centrocampista transalpino, su un assist al bacio di Rafael Leao, al 55', trova anche la rete del sorpasso definitivo, e non solo. Il classe 95' chiude definitivamente i conti a due minuti dal 90esimo con un botta secca da fuori area. A Como termina 1-3; una vittoria importante per gli uomini di Max Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA