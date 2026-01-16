Il Milan resta in scia dell’Inter: un super Adrien Rabiot stende il Como

Il Milan non molla la presa, e con la vittoria super importantissima ottenuta al Sinigaglia non permette all'Inter capolista di andare in fuga. Nonostante un grande Como, la formazione rossonera tiene botta e, dopo essere passata in svantaggio, rimonta e supera il club comasco. Adrien Rabiot e Mike Maignan si prendo la scena. Gli uomini di Max Allegri, ora a 43 punti, spediscono il Napoli a -3 e restano in scia della squadra di Christian Chivu.