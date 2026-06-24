E' dall'inizio del Mondiale americano che, puntualmente, vengono riprese in Italia le critiche a Zlatan Ibrahimovic per le sue performances televisive su Fox. Giudizi troppo sferzanti e nomi dei giocatori non noti all'opinionista numero uno, le accuse. Ma Zlatan è Zlatan. Il personaggio sa stare al centro della scena e nell'occhio del ciclone, in maniera dissacrante. Non per compiacere e avendo come collocazione naturale quella di essere fuori dagli schemi.

E poi i nomi dei giocatori dei Mondiali sono gomma da masticare molto dura per tutti. Anche Massimo Orlando, nella radiocronaca di Radio Rai 1, è andato in difficoltà con le pronunce dei giocatori dell'Uzbekistan nella partita di Boston contro il Portogallo. Certo, Massimo Orlando con tutto il rispetto non è Zlatan, ma l'emittente radiofonica di Stato resta la Radio principale del Paese. E infine tranquillo, provando ad entrare nei meandri dello Zlatan pensiero, se sei uno che conta Ibra ti conosce, altrimenti...

<<<CONTINUA A LEGGERE L'EDITORIALE SU MILANISTI CHANNEL>>>