Philippe Coutinho è stato uno dei talenti più luminosi dell'ultimo decennio. Un trequartista capace di accendere una partita con una giocata, di fornire assist e di essere decisivo. Estro, tecnica sopraffina e qualità nello stretto lo hanno reso uno dei fantasisti più apprezzati d'Europa. Il brasiliano ha costruito la parte più importante della sua carriera in Premier League. Il suo percorso, però, è stato caratterizzato da alti e bassi, tra trasferimenti milionari e aspettative molto spesso difficili da sostenere. Cou ha militato in diverse squadre blasonate in Europa tra cui l'Inter, Bayern Monaco, Barcellona, Liverpool e Aston Villa.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - MARZO 24: Philippe Coutinho del Brasile corre durante il match di qualificazione al Mondiale Qatar 2022 nella partita tra Brasile il 24 Marzo, 2022 in Rio de Janeiro, Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

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Philippe Coutinho: l'arrivo in Europa

nasce calcisticamente nel, dove sfocia tutto il suo talento sin dalle prima battute. Le sue enormi qualità tecniche attirano l'attenzione di molteplici club. Tra i tanti, l'decide di acquistarlo lasciandolo inper continuare il suo percorso di crescita. Il "" approda nella squadra nerazzurra nell'estate del. L'allenatore dell'epoca,, nota subito il suo innato talento: anche giocatori del calibro dirimangono colpiti dalla sua capacità di dribblare. Il brasiliano arriva a Milano in un momento di transizione, motivo per il quale farà molta fatica ad adattarsi alLa sua storia con l'Inter verrà definita come un amore nato troppo presto. Coutinho nelandrà in prestito all': meno pressioni e tutto il calcio europeo inizia a conoscere il giocatore.

MILANO, ITALIA - DICEMBRE 02: Coutinho del FC Inter Milan in azione durante la partita di Serie A nel match tra FC Internazionale Milano e US Citta di Palermo al San Siro Stadium il 2 Dicembre, 2012 in Milano, Italia. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Liverpool: gli anni migliori

non ha avuto la possibilità di esprimere al meglio le sue doti nel nostro campionato. Il trasferimento ingli permette di farsi conoscere dal mondo del calcio. Ed ecco che, come nelle migliori favole,. La squadra dipunta molto sul suo talento e infatti è qui che Cou diventa uno dei trequartisti più devastanti. Introva fiducia, continuità e soprattutto il contesto adatto per emergere.

Con i Reds si trasforma nel leader tecnico della squadra: segna gol spettacolari, inventa assist decisivi e diventa uno degli idoli della tifoseria. Conquisterà anche con determinazione un posto tra i titolari della Nazionale brasiliana. Il suo classico tiro a giro diventa un marchio di fabbrica, così come la sua innata capacità di trasformare o ribaltare le partite con una sola giocata.

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Sotto la guida di Brendan Rodgers prima e di Jurgen Klopp poi, Coutinho raggiunge il livello più alto della sua carriera, diventando una vera e proprio icona del campionato inglese. Durante il suo percorso al Liverpool, saranno 5 gli anni che passerà ad Anfield, il brasiliano ha vissuto la sua definitiva consacrazione. Considerando tutte le competizioni segnerà 54 gol in 200 partite, fornendo 45 assist.

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Coutinho-Barcellona: storia di un trasferimento record

In quegli anni l'attenzione dei più grandi club d'Europa ricade tutta sul brasiliano. Nel campionato inglese aveva dimostrato davvero tutte le sue qualità. Arriva il trasferimento al: i blaugrana sborsano una cifra record (sarà il giocatore più pagato della storia). L'avventura in Spagna inizia con grandissime aspettative: anche i tifosi sono in visibilio per il suo acquisto. Nonostante un ottimo inizio di stagione, la sua avventura è stato condizionata da problemi di collocazione nel sistema tattico. I primi sei mesi sono stati davvero ottimi: segnerà, mostrando una grande intesa con. Il piccolo mago finirà in panchina anche per l'acquisto di

Nonostante un periodo non del tutto roseo, vincerà diversi trofei con la maglia blaugrana: 2 campionati spagnoli, 2 coppe del re e 1 Supercoppa Spagnola. Il suo malcontento al Barcellona, attira l'attenzione di un altro grandissimo club: il Bayern Monaco. La sua esperienza in Germania sarà breve ma incredibilmente vincente. Il brasiliano ha vissuto un periodo strepitoso in una delle squadra più vincenti di quel periodo. Coutinho colleziona circa 40 presenze siglando 11 gol e fornendo 9 assist. In soli dodici mesi vincerà il triplete: il campionato tedesco, la coppa tedesca e la Champions League.

Il momento più iconico della sua esperienza risale ad una partita proprio contro il Barcellona. Nell'agosto 2020, durante i quarti di finale di Champions League nel periodo Covid, i bavaresi affrontano i blaugrana in una partita che vedrà trionfare gli spagnoli per 8-2. Ironia della sorte? Le due reti per i tedeschi verranno segnate proprio dal talento brasiliano.

LISBON, PORTOGALLO - AGOSTO 23: Thiago, Alvaro Odriozola e Philippe Coutinho del FC Bayern Munich celebrano la vittoria della UEFA Champions League con il trofeo vicino dopo aver vinto la finale nel match tra Paris Saint-Germain e Bayern Munich all' Estadio do Sport Lisboa e Benfica il 23 Agosto, 2020 in Lisbona, Portogallo. (Photo by Miguel A. Lopes/Pool via Getty Images)

Il ritorno in Premier League

Dopo un periodo vincente altorna in, questa volta all'. L'arrivo nella squadra inglese rappresenterà l'ultimo palcoscenico europeo. Fortemente voluto dal suo ex compagno di squadra - all'epoca allenatore -. Il trasferimento alla corte deisi sviluppa in due fasi distinte: la prima parte caratterizzata dal prestito, la seconda dal riscatto definitivo della squadra di. Visto il grande impatto avuto, il club inglese decise di riscattarlo per una(l'accordo iniziale si aggirava intorno ai 40 milioni di euro).

La sua esperienza in Inghilterra ricorda molto l'inizio di quella spagnola: un inizio esaltante bloccato da infortuni muscolari e da continui capovolgimenti in panchina. Il suo debutto è stato da sogno: entrato dalla panchina contro il Manchester United, serve prima un assist e poi sigla il gol del 2-2 finale. La sua stagione terminerà con 5 gol 3 assist in 22 presenze. Nella seconda stagione Cou perde il posto da titolare complice anche l'esonero del tecnico inglese. L'arrivo di Emery chiuderà definitivamente le porte al brasiliano.

Dopo appena due presenza anonime nella stagione 2023-24, l'Aston Villa lo cede in prestito prima Al-Duhail e successivamente, ritorna al Vasco da Gama. Oggi Coutinho è rimasto svincolato.

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Liverpool-Aston Villa: la sfida che ricorda Coutinho

Quandosi affrontano, il nome di Coutinho rappresenta perfettamente il filo che contraddistingue le due squadre. Adha vissuto il suo momento migliore della carriera, diventando una vera e proprio stella del Club e facendo innamorare i tifosi.

A Birmingham, ha cercato una nuova sfida, una sorta di rivalsa. Non con lo stesso impatto avuto a Liverpool, ma con la consapevolezza di poter dimostrare ancora tutto il suo valore. Essere doppio ex di questa eterna sfida vuol dire due cose: da una parte il ricordo del campione e della cifra di trasferimento astronomica, dall'altra il tentativo di rinascita con i Villans.

Coutinho è stato il classico fantasista moderno, un numero dieci dotato di enorme talento, quello che forse oggi manca più di ogni cosa. La sua imprevedibilità, la sua forza nelle gambe, il suo modo di dribblare e la capacità di realizzare assist decisivi, lo hanno reso un giocatore sopra la media. Il brasiliano ama partire da posizioni più defilate per lasciare spazio alla sua fantasia. Nei suoi anni migliori è stato un piacere vederlo giocare. Sicuramente la sua carriera poteva dire altro, ma ha comunque giocato nei club più prestigiosi del Mondo.

Ancora oggi il suo nome fa gola, vedremo se qualche squadra riuscirà a portarsi a casa il gioiello brasiliano visto che adesso è svincolato. Philippe Coutinho resta un giocatore che ha saputo lasciare il segno: dai suoi primi passi al Vasco da Gama al ritorno in patria, tutti abbiamo avuto un debole per lui.

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