“Entriamo e mi fai l’assist per un gol”: la predizione di Watkins a Palmer

Nonostante sul piano del gioco non abbia fin qui brillato, l'Inghilterra conquista la seconda finale consecutiva in un campionato Europeo, dopo quella del 2021. Nella fase ad eliminazione diretta la squadra allenata da Gareth Southgate è sempre stata costretta a rincorrere i propri avversari, ma alla fine è riuscita a spuntarla. Contro la Slovacchia ci hanno pensato Bellingham e Kane , contro la Svizzera il gol di Saka ha allungato la sfida ai calci di rigore, in semifinale le reti di Kane e Watkins hanno permesso all'Inghilterra di qualificarsi all'atto conclusivo del torneo.

Watkins al posto di Kane: Southgate pesca il jolly

Una stagione da sogno per Ollie Watkins, protagonista della straordinaria cavalcata dell'Aston Villa in Premier League, culminata con la qualificazione in Champions League, a distanza di 40 anni dall'ultima volta. L'attaccante dei Villains è stato decisivo con 27 reti e 13 assist in 49 presenze. Il gol vittoria siglato nella semifinale dell'Europeo 2024 è la ciliegina sulla torta, il giusto premio per Gareth Southgate che ci ha visto lungo quando ha scelto di mandarlo in campo all'81' al posto di Harry Kane.