A poche ore dall'inizio di Olanda - Inghilterra , gara valida per le semifinale di Euro 2024 in programma alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund, la tensione è iniziata a salire. Alcuni tifosi olandesi hanno infatti assalito un bar pieno di supporters inglesi con l'intento di intimidire la tifoseria rivale.

Sono tanti i tifosi di Olanda e Inghilterra che stanno riempiendo da diverse ore le strade di Dortmund in vista del match di stasera tra Oranje e la nazionale dei Tre Leoni. Come si può vedere da alcuni videoche stanno circolando in rete, un gruppo ben corposo di tifosi olandesi ha assalito un bar pieno di sostenitori inglesi.