Il caso Walker: moglie ed amante in tribuna per Spagna-Inghilterra

Il caso Kyle Walker ad Euro 2024: in tribuna, ad assistere alla finale tra Spagna e Inghilterra ci saranno sia la moglie, sia l'amante

Per il terzino inglese Kyle Walker, la finale di Euro 2024 contro la Spagna rappresenta una doppia sfida. Non solo dovrà affrontare l'intensa competizione sul campo, ma anche una situazione delicata sugli spalti. Il difensore del Manchester City si trova al centro di una controversia che coinvolge la sua vita privata, una situazione che potrebbe influenzare non solo la sua prestazione, ma anche l'atmosfera intorno alla squadra inglese.