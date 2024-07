Spagna-Inghilterra è la finale dell'Europeo 2024, ma metterà di fronte anche Yamal e Bellingham: un Clasico d'Europa per i due giocatori di Barcellona e Real Madrid

Spagna e Inghilterra si sfideranno nella finale dell'Europeo 2024, in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino (calcio d'inizio ore 21:00). A rendere speciale questo incontro saranno le due giovani stelle delle rispettive Nazionali: Lamine Yamal della Spagna e Jude Bellingham dell'Inghilterra. Entrambi i giocatori militano in due dei club più prestigiosi al mondo, il Barcellona e il Real Madrid, motivo per cui questo confronto non sarà solo una battaglia per il titolo continentale, ma anche un vero e proprio Clasico europeo tra due talenti emergenti del calcio mondiale.

Yamal: Continuità e Classe — Lamine Yamal si è rivelato una delle sorprese più piacevoli di questo Europeo 2024. Pedina insostituibile nello scacchiere tattico del CT De La Fuente, Yamal ha trovato una straordinaria continuità di rendimento che lo ha reso un elemento cruciale per la Spagna. Il suo eurogol contro la Francia è stato un capolavoro che ha messo in mostra tutta la sua classe e tecnica sopraffina. La sua abilità nel dribbling e la capacità di creare occasioni da gol sono state fondamentali per il percorso della Spagna fino alla finale. In ogni partita, Yamal ha mostrato maturità e leadership, caratteristiche impressionanti per un giocatore della sua età.

Bellingham: Genio e Discontinuità — Il torneo di Jude Bellingham è stato fin qui caratterizzato da alti e bassi. Il centrocampista inglese ha esordito alla grande col gol vittoria contro la Serbia, una prestazione che sembrava preludere a un Europeo da protagonista. Tuttavia, nelle partite successive, Bellingham ha faticato a mantenere la stessa intensità e incisività.

Nella rovesciata realizzata contro la Slovacchia, che ha evitato un'eliminazione precoce all'Inghilterra, c'è tutto il suo potenziale balistico, unito alla sua straordinaria capacità di essere decisivo nelle partite che contano. Contro l'Olanda, nonostante abbia toccato molti palloni, non è riuscito a fare la differenza in area avversaria.

Yamal contro Bellingham: chi vince l'Europeo? — La finale dell'Europeo, dunque, metterà dunque di fronte due giocatori dal talento straordinario, ma con un percorso diverso durante il torneo. Yamal ha mostrato una costanza impressionante, mentre Bellingham ha alternato momenti di brillantezza a prestazioni più opache. Sarà interessante vedere chi tra i due saprà lasciare il segno più profondo in questa sfida decisiva e condurre la propria nazionale alla vittoria.