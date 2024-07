Euro2024, domenica la finale tra Spagna ed Inghilterra: la top 11

In porta troviamo Jordan Pickford , il baluardo della difesa inglese che preferiamo ad Unai Simon . Le sue prestazioni durante il torneo sono state eccezionali, con parate cruciali che hanno mantenuto l'Inghilterra in gara nei momenti più difficili. Basta vedere il grandissimo intervento su Weghorst nella semifinale contro l'Olanda per avere una prova del suo enorme talento.

Il centrocampo è il cuore pulsante di entrambe le squadre. Fabian Ruiz , Jude Bellingham e Phil Foden rappresentano una combinazione di tecnica, visione di gioco e capacità di controllo del ritmo della partita. Fabian Ruiz , con il suo gioco elegante e la sua capacità di dettare i tempi, sarà fondamentale per la Spagna nel mantenere il possesso palla e creare spazi. Bellingham , una delle stelle nascenti del calcio inglese, è noto per la sua versatilità, la sua capacità di recuperare palloni e la sua abilità nel realizzare assist e goal decisivi. Phil Foden , con il suo tocco magico e la sua visione di gioco, sarà, invece, incaricato di creare occasioni e di rompere le linee difensive con le sue incursioni.

Top 11 Spagna - Inghilterra, Attacco: Velocità e Potenza

L'attacco vede una combinazione esplosiva di velocità, tecnica e potenza. Lamine Yamal, Dani Olmo e Harry Kane formerebbero un tridente che potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Il giovane talento della Spagna, ha impressionato tutti con le sue prestazioni fulminanti e la sua abilità nel dribbling. Dani Olmo, con la sua creatività e la sua capacità di segnare gol decisivi, sarà un pericolo costante per la difesa inglese. Harry Kane, capitano dell'Inghilterra, è, invece, il finalizzatore per eccellenza. L'attaccante capace di trasformare qualsiasi occasione in gol con la sua precisione ed il suo senso del gol.