Olanda, l’ex preparatore: “Verbruggen è il nuovo Van Der Sar”

Era dai tempi di Van Der Sar che gli Orange non avevano un portiere di livello internazionale, ma col 21enne Bart Verbruggen come prima scelta agli Europei, sperano di averne trovato uno. Lo conferma Frans Hoek, ex membro dello staff olandese.

Il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha designato Bart Verbruggen come prima scelta tra i pali per Euro 2024. E c'è già chi vede il numero uno come "nuovo Van Der Sar".

Il portiere del Brighton non ha deluso le aspettative domenica, quando gli olandesi hanno rimontato e battuto la Polonia nell'esordio del Gruppo D.

La scalata di Verbruggen — Verbruggen, che è diventato il terzo estremo difensore più giovane ad aver giocato agli Europei, ha compiuto diverse parate decisive per preservare il vantaggio Orange.

"È qualcosa che ho sempre sognato e finora non mi ha deluso per niente", ha detto Verbruggen.

Non ha avuto modo di fermare il colpo di testa di Adam Buksa da un corner che ha portato la Polonia in vantaggio a sorpresa.

"Credo che nella prima ora abbiamo concesso pochissimo, a parte quel corner. Alla fine, però, la Polonia ha iniziato a giocare e io ho dovuto lavorare un paio di volte. Per fortuna sono riuscito ad aiutare la squadra", ha dichiarato.

Koeman è soddisfatto anche del contributo di Verbruggen.

"È stato davvero bravo", ha detto il selezionatore. "Il gol da calcio d'angolo non è colpa sua. Era impossibile fermare quella palla".

Parla l'ex preparatore dei portieri dell'Olanda — Frans Hoek, ex allenatore dei portieri dell'Olanda, ha descritto Verbruggen come un tuttofare.

"Questo significa che può dare un buon contributo alla costruzione, ma che può anche difendere bene la sua porta", ha spiegato nelle dichiarazioni riportate dalla Reuters.

"È un talento naturale. Ora deve convertire il potenziale in prestazioni. Allora potrebbe essere il prossimo su cui la squadra olandese potrà fare affidamento per molto tempo, alla maniera di Edwin Van Der Sar. Ma non siamo ancora a quel punto", ha aggiunto Hoek.

La prossima sfida dell'Olanda è in programma venerdì 21 giugno contro la Francia a Lipsia.