C'è delusione sul volto di Virgil Van Dijk dopo la sconfitta contro l'Inghilterra nella semifinale dell'Europeo 2024: al fischio finale il capitano dell'Olanda protesta anche per un arbitraggio non all'altezza

Olanda, Van Dijk: "Perdere così fa male"

Un gol di Ollie Watkins al 90' manda in Paradiso l'Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni supera 2-1 in rimonta l'Olanda e si qualifica alla finale dell'Europeo, in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino, dove affronterà la Spagna. Al triplice fischio il difensore del Liverpool e capitano degli Oranje Virgil Van Dijk ha commentato ai microfoni di NP01 l'atroce beffa subita nei minuti conclusivi del match: "Sono qui perchè devo esserci, ma la verità è che non so neppure cosa dire. Perdere così fa male".