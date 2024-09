Ajax, rinviata anche la gara con l’Utrecht per sciopero della polizia

La partita era prevista per domenica prossima alla Johan Cruijff Arena

Un altro sciopero del movimento di protesta della polizia olandese ha costretto a rinviare la partita Ajax-Utrecht. Il match del quinto turno di Eredivisie , infatti, era in programma per domenica 15 settembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam .

Ajax, un altro rinvio dopo il derby d'Olanda saltato

"Il rinvio di Ajax-Utrecht è una grande delusione per i club e i loro tifosi, ma l'ordine pubblico e la sicurezza della città sono le nostre priorità e non possiamo correre alcun rischio in questa vicenda". Questo si legge nel comunicato congiunto diffuso da polizia, dal Comune di Amsterdam e dalla Procura.