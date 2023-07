Alisha Lehmann, la richiesta sfacciata di un fan: “Puoi darmi la tua maglietta?”

La calciatrice-influencer più seguita sui social, star indiscussa dell'Aston Villa e della Svizzera. Alisha Lehmann ha giù esultato con la sua nazionale per il successo ottenuto contro le Filippine nel primo match della fase a gironi dei Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Ma, al momento della sua entrata in campo nella ripresa, ecco la richiesta sfacciata di un tifoso...

La Lehmann ha fatto il suo ingresso in campo contro le Filippine al 70' della ripresa, rilevando il posto della sua storica ex Ramona Bachmann. L'entrata della numero 23 ha mandato in euforia il pubblico di fede svizzera. Sugli spalti un ragazzo, evidentemente tifoso sfegatato della Lehmann, ha alzato un cartellone chiedendo la maglietta all'attaccante svizzera: "Alisha Lehmann, puoi darmi la tua maglietta?".

Una richiesta sfacciata che, ovviamente, non ha avuto il risultato sperato dal tifoso. Come la Lehmann ha voluto precisare recentemente a talkSPORT, il calcio per lei è la priorità e i tifosi lo dovrebbero capire: "Alcune persone vedono solo il mio Instagram e miei social e non sanno nemmeno che gioco davvero a calcio. Quando non pubblico una foto di calcio per una settimana, la gente dice: 'oh, non gioca nemmeno'. Sono una calciatrice, lavoro sodo ogni giorno. Voglio essere la versione migliore di me stessa nel calcio e questa è la mia prima priorità nella vita".