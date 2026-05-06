L'Amed SFK, club proveniente da Diyarbakir nel sud-est della Turchia, ha ufficialmente festeggiato il salto nella massima serie lo scorso 4 maggio. Per assicurarsi il secondo posto in classifica, alle spalle dell'Erzurumspor FK, alla squadra è bastato un pareggio per 3-3 nell'ultima giornata di campionato contro l'Alagöz Holding Igdir FK. Questo risultato proietta il club di ispirazione curda in una dimensione d'élite, dove nella prossima stagione affronterà potenze mondiali come il Galatasaray e il Fenerbahce.

L'ascesa del club è considerata impressionante dagli esperti, specialmente considerando che Diyarbakir si trova in una delle regioni economicamente meno sviluppate del Paese e che la società ha dovuto affrontare forti resistenze politiche durante il suo cammino. L'Amed SFK è infatti considerato il "rappresentante sportivo" dei circa 15 milioni di curdi che vivono in Turchia, e i suoi colori , il verde, rosso e bianco, richiamano esplicitamente l'identità curda.

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Amed SFK, un passato difficile ma arrivano segnali di pace

Il percorso dell'Amed SFK non è stato privo di ostacoli. In passato, le partite del club sono state spesso teatro di tensioni politiche, attacchi ai giocatori e insulti razzisti, come accaduto nel marzo 2023 durante una sfida contro il Bursaspor. Tuttavia, il clima sembra essere cambiato. Lo scioglimento delnel maggio 2025, dopo la richiesta del leaderdi cessare la lotta armata, ha favorito un allentamento delle tensioni.

Credits: AMED SK profilo X

La promozione del club ha ricevuto congratulazioni trasversali, dal presidente Recep Tayyip Erdogan ai principali club di Istanbul, segno che la partecipazione di ogni etnia della popolazione alla Süper Lig è vista come un elemento di integrità nazionale. Nonostante ciò, rimane l'incertezza su come reagiranno i tifosi della Turchia occidentale e i commentatori televisivi più provocatori durante le trasferte della prossima stagione.

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I protagonisti del successo: tra stelle internazionali e radici tedesche

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Il caso Cekdar Orhan e la propaganda

Il successo sportivo dell'Amed SFK porta la firma di un attacco multiculturale. Il senegaleseè stato il trascinatore assoluto con ben 29 reti stagionali, affiancato da giocatori del calibro di Daniel Moreno, Dia Saba e Felix Afena-Gyan.Un ruolo fondamentale è stato giocato anche da atleti di origine tedesco-turca., nato a Moers, è stato un pilastro del centrocampo difensivo, mentre l'ex nazionale turcoha portato la sua esperienza internazionale in difesa.Nonostante i progressi, la situazione rimane sensibile. Un esempio recente è il caso di, cresciuto calcisticamente in Germania. Il calciatore è stato squalificato pere il club multato per 600.000 lire turche (circa 11 mila euro) a causa di un'esultanza considerata dal tribunale sportivo. Dopo un gol contro l'Adana Demirspor, Orhan ha mimato il gesto di intrecciarsi i capelli, un riferimento alle proteste nate dopo che i soldati siriani avevano tagliato i capelli a un combattente curdo. L'episodio dimostra come, anche in Süper Lig, ogni gesto dell'Amed SFK continuerà a essere osservato con estrema attenzione.

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