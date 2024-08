Arne Slot: “Nessun acquisto? Non è facile trovare un giocatore da Liverpool”

I Reds hanno fatto tre su tre nel tour pre-stagionale in America, battendo Real Betis, Arsenal e Manchester United ma i tifosi chiedono di più sul mercato e il tecnico ex Feyenoord ha risposto senza peli sulla lingua

Emanuele Landi Redattore 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 17:06)

Betis Siviglia, Arsenal e Manchester United: tre partite e altrettante vittorie "in amichevole" per il nuovo Liverpool di Arne Slot. Inizio positivo ma i tifosi pretendono di più dal calciomercato. La squadra, però, ereditata da Jurgen Kloop da parte del tecnico ex Feyenoord è difficilmente migliorabile, così come ribadito dall'allenatore: "Non è così facile trovare un giocatore abbastanza bravo da ingaggiare che possa migliorare il Liverpool".

L'allenatore olandese, però, ha ribadito su come il club abbia gli occhi aperti e la società stia lavorando duramente per porre fine all'astinenza di essere l'unica squadra di Premier League a non aver ancora fatto un acquisto in questa sessione di calciomercato. Bene il pre-campionato ma i tifosi inglesi hanno lamentato la mancanza di attività di mercato quest'estate.

Arne Slot difende la rosa del suo Liverpool — L'ex capo del Feyenoord afferma che lui e il nuovo direttore sportivo Richard Hughes stanno puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Arne Slot ha difeso il lavoro del suo Liverpool davanti alla stampa: "Ho notato che sei molto concentrato sui nuovi acquisti! Io sono concentrato sul tour, su come abbiamo giocato, su cosa dobbiamo migliorare e su cosa abbiamo fatto bene. Come ho detto, l'asticella è davvero alta per i nuovi acquisti perché abbiamo così tanti buoni giocatori".

"Non è così facile - ha aggiunto il tecnico - trovare prima un giocatore che soddisfi quegli standard e poi chiedere: "È disponibile?" Poi dobbiamo trovare un accordo con loro, quindi non è sempre facile trovare un giocatore che possa aiutarci, ma Richard ci sta lavorando duramente e vediamo cosa ne verrà fuori.