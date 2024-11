Arsenal, è ufficiale: Edu Gaspar dice addio al club

L'Arsenal saluta Edu Gaspar . Dopo cinque anni alla guida sportiva dell’Arsenal, il ds Edu lascia il club con un annuncio che sorprende tifosi e addetti ai lavori. Tornato a Londra nel 2019 come Direttore Tecnico e promosso a Direttore Sportivo nel 2022, Edu ha plasmato il progetto dei Gunners , ricostruendo una rosa competitiva e definendo un approccio di mercato mirato e aggressivo. Con il brasiliano alla guida, l’Arsenal ha visto l'arrivo di nomi dal calibro di Martin Ødegaard, Ben White, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Declan Rice.

Una decisione sofferta

"È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere", ha dichiarato Edu nel comunicato ufficiale del club. “L'Arsenal mi ha dato l'opportunità di lavorare con così tante persone straordinarie e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club. Ho amato lavorare con così tanti grandi colleghi dei nostri team maschili, femminili e accademia, specialmente Mikel, che è diventato un grande amico". Un legame, quello con Arteta, che si è rivelato fondamentale per i progressi del club: i due hanno condiviso la stessa visione, portando avanti una strategia comune che ha avvicinato l'Arsenal ai vertici della Premier League.

Nuova avventura all’orizzonte Secondo le indiscrezioni, Edu sarebbe pronto a unirsi alla rete di club dell’imprenditore greco Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest, dell’Olympiakos e di altre società in espansione. Per Edu, questo nuovo incarico rappresenterebbe una sfida su scala internazionale, in cui potrà portare l’esperienza maturata in Premier League e costruire strategie a lungo termine per un gruppo in crescita, come fatto con l'Arsenal.

La fine di un capitolo LONDRA, INGHILTERRA - 02 AGOSTO: Edu Gaspar partecipa alla prima mondiale di “All Or Nothing: Arsenal” alla Islington Assembly Hall il 02 agosto 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di Lia Toby/Getty Images) La partenza di Edu apre una fase di transizione per l’Arsenal, che, al momento, non ha pronto un sostituto per il suo ruolo. Il club e il co-presidente Josh Kroenke hanno ribadito la propria gratitudine, assicurando che la filosofia di crescita resterà la stessa. "Rispettiamo la decisione di Edu e lo ringraziamo per l'immenso contributo e la dedizione per portare avanti il club. Il cambiamento e l'evoluzione fanno parte del nostro club. Restiamo concentrati sulla nostra strategia e sulla vittoria di trofei importanti", ha dichiarato Kroenke, guardando con fiducia al futuro.