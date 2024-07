Beckham e Victoria, nozze d’argento tra business, tradimenti e convenienza

il 4 luglio 1999 David chiedeva all'ex Spice Girl di sposarlo. Da allora n'è passata d'acqua in 25 anni sotto i ponti tra scandali e gossip ma business e figli hanno tenuto la coppia anche se sembra solo di facciata

David e Victoria Beckham, venticinque anni di matrimonio. Sembra così lontano quel 4 luglio del 1999 al castello di Luttrellstown in Irlanda, dove i due convolarono a nozze, in un evento che era costato oltre un milione di euro. Posh e Becks, hanno celebrato i loro 25 anni di vita insieme ricostruendo una foto delle loro nozze. Tutto bello? Certo, se non fosse per quello che è successo all'interno di queste nozze d'argento.

Da calciatore di successo a imprenditore. David ora si è dirottato sull'Inter Miami ma nel 1999 era già uno dei calciatori più famosi al mondo, mentre Victoria faceva parte delle Spice Girls, girl band dalla popolarità planetaria. Sono sempre stati una delle coppie più potenti dello showbusiness e insieme valgono 540 milioni di euro. Impossibile non citare anche i momenti di crisi: ad esempio l’orlo del divorzio nel 2004, quando l’assistente di David al Real Madrid, Rebecca Loos, aveva rivelato ai giornali la loro storia extraconiugale.

David e Victoria Beckham: ora matrimonio di facciata — Secondo la biografia appena uscita The house of Beckham di Tom Bower (di cui parliamo nel numero in edicola), Victoria e David sono ossessionati dal denaro e dalla popolarità ed è per questo che sono rimasti sposati, ma in realtà vivono vite separate. Matrimonio di facciata, per preservare il brand Beckham e per mantenere lucrosi contratti e sponsorizzazioni.

Per Tom Bower l’ex calciatore avrebbe avuto innumerevoli amanti e che la moglie lo abbia in alcune occasioni schiaffeggiato e preso a pugni. Victoria ha mantenuto tutto anche perché David ha finora finanziato la sua maison di moda in costante perdita. Senza dimenticare i figli: Brooklyn, 25, Romeo, 21, Cruz, 19, e Harper, 13, anche loro parte del brand. Tanti auguri, quindi, a David e Victoria Beckham, coppia da oltre mezzo miliardo, marchio più che famiglia che festeggia le nozze d'argento.