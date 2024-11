Beltran con la Nazionale Italiana, Spalletti ci pensa seriamente: ecco i motivi

Raffaele Palladino è tornato a dare spazio, complice il nuovo stop di Gudmundsson, a Lucas Beltran nell'attacco della Fiorentina . L'attaccante sta facendo bene, rispetto alle prime giornate di campionato in cui ha giocato spesso da subentrante ma non ha brillato, e ha attirato così anche l'attenzione di... Luciano Spalletti!

Beltran con la Nazionale Italiana? Ecco lo scenario

Secondo il 'Corriere dello Sport', già in vista dei quarti di finale di Nations League che l'Italia si giocherà a marzo contro la Germania, Luciano Spalletti avrebbe messo gli occhi proprio su Lucas Beltran. L'argentino è stato chiamato da Mascherano per le Olimpiadi di Parigi ma non ha praticamente mai giocato. Ora spera in un'eventuale chiamata per i Mondiali del 2026, eppure non ci sono certezze sotto questo punto di vista. Anzi, tutto sembra tacere.