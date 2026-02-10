Dall'inizio di questa stagione, Alex Jiménez ha iniziato la sua avventura in Premier League con la maglia del Bournemouth. Il club inglese, infatti, l'ha preso dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. Proprio in questi giorni è scattato l'obbligo di riscatto ed il terzino, adesso, appartiene al 100% alla squadra inglese. Di recente, il calciatore ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Mundo Deportivo dichiarando che ha in mente un obiettivo ben preciso.
Bournemouth, Jiménez: "Punto al Mondiale. Lavoro tutti i giorni per convincere De La Fuente"—
In questa stagione, il terzino spagnolo sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Bournemouth allenato dal connazionale Andoni Iraola. Queste sono le parole di Jiménez sulla Premier League: "Mi trovo molto bene e mi sento più a mio agio rispetto all'Italia. Lì si gioca un calcio più tattico, mentre in Inghilterra e più fisico, il gioco è serrato e bisogna avere un'ottima forma fisica. Segnare il mio primo gol da professionista è stato un sogno diventato realtà, poi l'ho fatto contro il Liverpool e ci ha permesso di vincere. In questa stagione, credo che al Milan non avrei avuto il minutaggio che desiderava e si è presentata quest'opportunità che sto sfruttando al meglio. L'allenatore è spagnolo e ho pensato che mi avrebbe aiutato ad inserirmi nella squadra. Poi mi è sempre piaciuta la Premier League".
In seguito, l'ex calciatore del Milan ha parlato della Nazionale Spagnola, con cui non ha ancora esordito, e di un suo obiettivo personale: "Non ci penso molto, poi in estate c'è il Mondiale e lavoro ogni giorno per convincere il ct De La Fuente. Rappresentare il mio Paese al Mondiale sarebbe un sogno. Adesso penso al Bournemouth, però non si sa mai". Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Jiménez ha parlato anche di un suo possibile ritorno ai Blancos:"Tornare sarebbe un sogno perché al Real sono cresciuto e ho imparato tanto. Ora penso alla mia squadra ed a questa stagione".
