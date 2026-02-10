Bournemouth, Jiménez: "Punto al Mondiale. Lavoro tutti i giorni per convincere De La Fuente"

In questa stagione, il terzino spagnolo sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Bournemouth allenato dal connazionale Andoni Iraola. Queste sono le parole di Jiménez sulla Premier League: "Mi trovo molto bene e mi sento più a mio agio rispetto all'Italia. Lì si gioca un calcio più tattico, mentre in Inghilterra e più fisico, il gioco è serrato e bisogna avere un'ottima forma fisica. Segnare il mio primo gol da professionista è stato un sogno diventato realtà, poi l'ho fatto contro il Liverpool e ci ha permesso di vincere. In questa stagione, credo che al Milan non avrei avuto il minutaggio che desiderava e si è presentata quest'opportunità che sto sfruttando al meglio. L'allenatore è spagnolo e ho pensato che mi avrebbe aiutato ad inserirmi nella squadra. Poi mi è sempre piaciuta la Premier League".