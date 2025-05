Situazione in divenire non solo in Italia ma in quasi tutti i maggiori campionati europei

Alessandro Savoldi 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 10:29)

Con i campionati in dirittura di arrivo aumentano le squadre già qualificate alla prossima Champions League. Cresce inoltre la bagarre tra coloro che ancora devono staccare il pass per la competizione. Scopriamo insieme chi è già certo di esserci.

Le squadre dei top 5 già qualificate alla prossima Champions League — In Italia sono due le squadre sicure di partecipare alla prossima Champions League: Napoli e Inter. In Premier League solo il Liverpool, già campione, ha ottenuto l’accesso alla prossima edizione, mentre in Spagna l’aritmetica premia Barcellona e Real Madrid. Anche Bundesliga e Ligue 1 hanno emesso i primi verdetti: il Bayern Monaco, vincitore del titolo, ci sarà, così come il Leverkusen, sicuro della seconda posizione. Anche il Psg ha già conquistato il campionato e farà parte della prossima Champions League.

La lotta Champions League in Italia, Inghilterra e Spagna — La lotta per qualificarsi però è serratissima in quasi tutti i campionati: in Italia l’Atalanta ha buone possibilità di farcela, con 5 punti di vantaggio sul quinto posto. Alle sue spalle Juventus, Roma e Lazio a quota 63. Solo due di queste quattro squadre potranno accedere alla prossima Champions League. Il prossimo turno sarà uno spartiacque cruciale: ci sono in programma Atalanta-Roma e Lazio-Juventus. Dopo i due esiti, quindi, sapremo qualcosa in più.

Lo stesso discorso vale per l’Inghilterra: l’Arsenal (67), un po’ come la Dea, ha in questo momento 7 punti di vantaggio sul Nottingham Forest sesto e primo delle escluse a 60. Alle sue spalle ci sono, nel giro di 1 punto, Man City (64), Newcastle (63) e Chelsea (63). Il Nottingham Forest ha però una partita in meno e vincendo aggancerebbe Newcastle e Chelsea. Fa parte della contesa anche l’Aston Villa (60). Anche qui ancora diversi scontri diretti in sospeso: Newcastle-Chelsea, Arsenal-Newcastle, Nottingham Forest-Chelsea. La sensazione è che l’aritmetica emetterà i suoi verdetti solo a bocce ferme.

In Spagna l’Atletico Madrid è quasi certo della qualificazione, con la necessità di raccogliere tre punti in quattro partite per riconfermarsi in Champions League. Alle sue spalle l’Athletic Club (61), il Villarreal (58) e il Betis (57) si giocano i due posti rimanenti. Le tre squadre non si sfideranno più fino a fine stagione.

La lotta Champions League in Germania e Francia — In Germania vede il traguardo l’Eintracht Francoforte, terza e con cinque punti di scarto sul quinto posto. La lotta si fa quindi serrata tra Friburgo (52), Borussia Dortmund (51), Lipsia (50), Mainz (48) e Werder Brema (47). Con soli 6 punti a disposizione le chance di queste ultime due scarseggiano, con lo scontro diretto di sabato prossimo che ne escluderà definitivamente una. Il Friburgo, padrone del proprio destino, è atteso dalla delicata trasferta di Kiel, squadra in disperata ricerca di punti salvezza, e dallo scontro diretto con l’Eintracht Francoforte all’ultima giornata. Per i tifosi bianconeri sarà un finale da brividi.

Infine, situazione indecifrabile anche in Francia a due gare dal termine. La classifica dice: Marsiglia 59, Monaco 58, Nizza 57, Lille 57, Strasburgo 57, Lione, in secondo piano, 54. Solo due squadre andranno direttamente in Champions League, senza scontri diretti rimanenti.

La situazione negli altri campionati — Sono sostanzialmente certe o quasi di essere alla prossima fase a gironi di Champions League, diverse squadre dei campionati di secondo piano. Si tratta dell’Ajax in Olanda, del Galatasaray in Turchia, dello Slavia Praga in Repubblica Ceca.

Sicure o molto vicine all’accesso ai preliminari invece l’Olympiakos in Grecia, il Fenerbahce in Turchia, il Basilea in Svizzera, il Malmoe in Svezia, l’Olimpija Lubiana in Slovenia, Celtic e Rangers in Scozia, Bodo Glimt e SK Brann in Norvegia. Da segnalare, infine, la situazione in Portogallo. La vincitrice del campionato lusitano va diretta ai gironi, mentre la seconda deve passare per i playoff. A due giornate dal termine Benfica e Sporting sono appaiate in vetta a quota 78. Un finale di campionato caldissimo, reso incandescente dallo scontro diretto del prossimo turno che potrebbe essere una vera e propria finale.