Compra i biglietti fake per vedere il Boca Juniors: la dirigenza invita il tifoso alla Bombonera

Immaginate la delusione in quel momento. Niente da fare, Antonio non può assistere alla gara (il Boca poi ha vinto 1-0 con il gol di Sebastián Villa e nel prossimo turno affronterà l’Agropecuario). La figlia di Antonio, colma di rabbia e frustrazione, ha voluto far sentire la propria voce su Facebook: “Vorrei dire così tanti insulti che sono sicura che poi Facebook mi bloccherà. Mi sento impotente nel vedere mio padre piangere per la vergogna che ha subito quando gli hanno detto che non poteva entrare allo stadio perché i biglietti erano falsi. Pochi minuti prima era così felice che ci ha detto che il suo sogno si era avverato. Gli hanno venduto biglietti fake, non poteva entrare. La polizia ha controllato tutti gli accessi ma purtroppo ci sono mascalzoni ovunque lì”. Il caso è diventato subito virale, raggiungendo anche i vertici del Boca Juniors. E allora ecco la lieta notizia. Il club ha invitato Antonio alla prossima partita del Boca alla Bombonera, con biglietto e viaggio inclusi. Il grande gesto della dirigenza ha riempito di gioia Antonio che, subito dopo, in un video ha voluto ringraziare l’aiuto del popolo Xeneizes: “Vi ringrazio con tutto il cuore. Realizzerò il sogno d’infanzia. Sono tifoso del Boca da quando avevo 4 anni e adesso mi sento molto bene nonostante ciò che è accaduto”.