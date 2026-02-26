Durante la sua carriera agonistica, Viduka ha ricoperto il ruolo di attaccante e ha iniziato a giocare a calcio nel 1993 coi Melbourne Knights , coi quali ha vinto il campionato australiano nel 1995 . Nello stesso anno si trasferisce in Europa diventando un giocatore della Dinamo Zagabria dove, dal 1996 al 1998 , ha vinto tre campionati ed altrettante coppe nazionali. Dopo due anni al Celtic dove ha vinto, nella stagione 1999/2000 , il titolo di capocannoniere del campionato con 25 gol e la Coppa di Lega scozzese , l'australiano passa al Leeds United in Premier League . Alla sua prima stagione coi Peacocks ha raggiunto la semifinale di Champions League .

Successivamente, ha vestito la maglia del Middlesbrough dal 2004 al 2007 e poi quella del Newcastle nelle sue ultime due stagioni da calciatore. Tra l'altro, Viduka ha disputato anche il Mondiale in Germania nel 2006 con la Nazionale Australiana e ha giocato tutte e quattro le partite dei Socceroos, quelle dei gironi e l'ottavo di finale contro l'Italia deciso dal rigore di Francesco Totti. Oggi, l'ex attaccante australiano si trova a Zagabria e gestisce un bar insieme a sua moglie. Di recente, al Daily Mail, ha dichiarato: "Non avevo l'ossessione per la fama. Non mi piaceva e non mi piace tutt'ora. Non ero neanche ossessionato dai soldi. Nel calcio tanta gente ti bacia gli scarpini e cerca d'imbrogliarti. A 19 anni ho lasciato l'australiano per la Dinamo Zagabria e mi sono innamorato dello stile di vita. Poi ho sempre voluto un bar, così tutti possono sentirsi i benvenuti".