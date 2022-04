Derby del Nord a Lille: ingresso stadio vietato a tutti i tifosi del Lens

Un decreto prefettizio, relativo alla partita del 16 aprile, vieta l'accesso allo stadio del Lille e al suo perimetro ai tifosi del Lens. Ricordiamo che il derby dello scorso settembre è stato segnato da incidenti.

I tifosi Sang et Or del Lens non potranno accompagnare la loro squadra durante il prossimo derby del Nord, il 16 aprile 2022, alle 21:00. Mentre la biglietteria della partita è aperta, un decreto della prefettura vieta l'accesso allo stadio Pierre Mauroy di Lille e dintorni a chiunque si dichiari tifoso del Lens o si comporti come tale. Decisione motivata da motivi di sicurezza.