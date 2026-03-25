Una persona, su X, ha accusato la moglie del Fideo di aver fatto una sceneggiata dopo aver letto la lista di condomini importanti

Jacopo del Monaco 25 marzo - 11:41

Ancora una volta, Ángel Di Maria ha voluto affidarsi ai social per mandare un messaggio forte e chiaro. Come è già avvenuto in altre occasioni, infatti, il giocatore del Rosario Central usa i suoi profili come mezzo di comunicazione quando accade qualcosa che lo riguarda in prima persona. In questo caso si tratta di sua moglie Jorgelina Cardoso, la quale ha ricevuto su X delle accuse di diffamazione da parte di una persona. L'ex giocatore di grandi club come Benfica, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, leggendo il post, ha voluto rispondere con una storia su Instagram.

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Di Maria difende la moglie dopo un post diffamatorio su X — Il sito argentino Diario Olé ha riportato quando accaduto negli ultimi giorni al Fideo ed a sua moglie. Sulla piattaforma social X, un utente ha scritto le seguenti parole: "La moglie di un ex calciatore della Nazionale Argentina ed attualmente al Rosario Central ha scatenato il caos quando ha controllato le liste degli invitati all'esclusivo quartiere residenziale di Funes Hill. Ha letto i nomi di diverse modelle. I vicini hanno affermato di non essere riusciti a controllarla: urla, recriminazioni e lacrime. La voce di quanto accaduto si sta spargendo a macchia d'olio per la città di Rosario".

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Nonostante l'assenza di nomi, i riferimenti erano evidenti e Di Maria ha preso parola. Con una storia su Instagram in cui ha riportato quando scritto da quella persona su X, l'ex giocatore bianconero ha scritto: "Ahah, ti darò un po' di fama, idiota. Che modo d'inventarsi certe cose. Voler diffamare le persone soltanto per il gusto di fare ciò. Chi ti ha detto di farlo ahahah. Tra l'altro, sei così stupido che ti metti anche in mostra. Infanga di nuovo il mio nome e quello della mia famiglia e passerò per vie legali".

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