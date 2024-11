Dybala, la moglie Oriana: “Se Paredes lo vorrà, anche Paulo andrà al Boca”

Stupiscono non poco le parole riferite in Argentina dalla moglie di Paulo Dybala , Oriana Sabatini: i tifosi della Roma sono rimasti spiazzati, mentre il Boca Juniors ha già iniziato a sognare in grande. Ecco tutto quello che la donna ha rivelato ai microfoni del giornale sudamericano 'El Grafico' e poi ai microfoni del 'Clarin'.

E non è finita qui, perché poi al giornale 'Clarin', la Sabatini ha dichiarato: "Leandro Paredes ha lanciato l’idea di tornare insieme in Argentina. Io però non voglio problemi familiari, visto che mio padre è tifoso del River e la volontà di Leandro è quella di andare al Boca". Insomma, non c'è nulla di certo ma uno come Dybala è anche in grado di capitalizzare l'attenzione in pochissimi minuti. A Roma i tifosi si sono perciò già posizionati sull'attenti per capire cosa accadrà in futuro.