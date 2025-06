La partita in programma domani potrebbe decretare chi potrà contendersi la qualificazione insieme alle due favorite del girone

Mattia Celio Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 20:02)

La fase di qualificazione al Mondiale 2026 è arrivata alla sua terza giornata. Domani il debutto dell'Italia contro la Norvegia. Tra le altre sfide in programma spicca Estonia-Israele, entrambe nello stesso gruppo degli azzurri. La situazione, al momento, vede le due squadre appaiate al secondo posto in classifica a 3 punti con i norvegesi primi a punteggio pieno dopo due partite. Che Estonia o Israele possano rappresentare un'insidia per Italia e Norvegia? Come spesso si dice "tra i litiganti il terzo gode" e nel calcio sappiamo che tutto può succedere.

Estonia-Israele, chi può essere un pericolo per Italia e Norvegia? — Il gruppo I è arrivato alla terza giornata della fase di qualificazione al Mondiale 2026. Italia farà il suo debutto domani sera contro la Norvegia. Una sfida tra le due principali due favorite per il passaggio diretto alla fase finale del campionato del Mondo. Almeno sulla carta. Questo perché, come il calcio insegna da sempre, in questo sport può succedere di tutto. La sorpresa potrebbe arrivare proprio dall'altra sfida del girone in programma domani sera: Estonia-Israele.

Le due squadre si sono già affrontate nella prima giornata il 22 marzo. Sfida terminata 2-1 per Israele, capace di ribaltare il vantaggio estone di Paskotši con l'autogol di Hein e la rete di Dasa. Una vittoria che potrebbe dare ai ragazzi di Ran Ben Shimon il ruolo di terzo incomodo tra gli azzurri e i norvegesi. Ancora di più in caso di successo domani sul campo dell'A. Le Coq Arena. Ma siamo solo all'inizio. Le due contendenti sono appaiate al secondo posto in classifica con 3 punti (Estonia avanti per migliore differenza reti) e la Norvegia ha già dato prova della sua superiorità battendo proprio la compagine israeliana 4-2 nella giornata precedente.

Sia Estonia che Israele non hanno una grande storia calcistica. I primi non sono mai riusciti a prendere parte ad un Mondiale né ad un Europeo, mentre i secondi contano una sola partecipazione ad un campionato del Mondo. Nel lontano Messico 1970. La sfida di domani potrebbe dire molto nella corsa alla qualificazione a USA/Canada/Messico 2026 ed entrambe le squadre non possono permettersi un passo falso dato anche che l'Italia ha due partite in meno. Israele è dunque chiamato a confermare la vittoria dell'andata, mentre l'Estonia deve riscattarsi per continuare a credere in qualcosa che avrebbe dell'incredibile.

Classifica Gruppo I — Norvegia 6 punti

Estonia 3 punti

Israele 3 punti

Italia* 0 punti

Moldavia 0 punti

Italia due partite in meno