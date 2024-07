Gareth Barry firma per una squadra della Mid-Sussex Football League

Barry ha giocato 653 partite nella massima serie per Aston Villa, Manchester City, Everton e West Bromwich Albion in una carriera professionale durata 22 anni.

Ha conquistato 53 presenze in Inghilterra, segnando tre gol per il suo Paese, e ha fatto parte delle squadre di Euro 2000 e dei Mondiali 2010.

Gareth Barry in Nazionale nel 2009 (Photo by Phil Cole/Getty Images)

Barry ha collezionato 34 presenze in campionato nella stagione 2011-12 in cui il Manchester City ha vinto il titolo di Premier League. Con il City ha vinto anche la FA Cup.

L'ex agente di Barry, Michael Standing, che lavora come allenatore a Hurstpierpoint (nella contea del West Sussex, nda), ha ricevuto un'ammonizione di sei mesi per la sua condotta, ma questa è stata retrodatata e quindi considerata già scontata.

È improbabile che Barry partecipi attivamente alla prestagione del suo nuovo club e il debutto in prima squadra è previsto per settembre.

"Immagino che sarà presente in squadra", ha dichiarato Christensen. "Gareth e Michael [Standing, che ha giocato con Bradford e Walsall], quando li vedi in campo sono ancora in forma come cani da macello".