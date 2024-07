De Gea posta una clessidra: non gioca da un derby del giugno 2023…

Ieri David De Gea ha postato una clessidra sui suoi social. A dimostrazione del fatto che il suo ritorno nell'élite è più vicino che mai dopo l'esclusione per la stagione 2023/24.

Negli ultimi mesi, il portiere spagnolo si è allenato con l'Altrincham FC , nella quinta divisione inglese. Ha svolto un lavoro specifico per tenersi in forma con la squadra che condivide le strutture con le riserve del Manchester United.

Proprio il club di Old Trafford è stato il suo ultimo trasferimento da professionista nel 2022-23. La sua ultima partita è stata la finale derby di FA Cup, persa per 2-1 contro il Manchester City a Wembley il 3 giugno 2023.

David De Gea ha collezionato 545 presenze ufficiali con i Red Devils da quando è arrivato in Inghilterra nel 2011. Dopo 13 anni, il giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid si sta sistemando i guanti nella speranza di trovare un nuovo team.

Il suo futuro, tuttavia, è sconosciuto. La scorsa stagione l’estremo difensore ha rifiutato il Nottingham Forest. Il suo ritorno in Premier League potrebbe essere un'inversione di tendenza, oppure potrebbe fare le valigie per andare a competere lontano dall'Europa. Non resta che aspettare e vedere.