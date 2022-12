Il derby di Smirne non si rigioca: 3-0 a tavolino ad entrambe le squadre

La giustizia sportiva turca ha deciso: entrambe le squadre, il Goztepe e l'Altay, sono state dichiarate sconfitte per 3-0

Nel derby di Smirne della Seconda divisione turca, allo stadio Gürsel Aksel, il tifoso del Göztepe Mehmet Çakır è stato gravemente ferito da un razzo sparato dalla tribuna, dove erano presenti i tifosi dell'Altay, ed è stato curato nell'unità di terapia intensiva per cinque giorni .

Mentre Çakır veniva trasportato in ambulanza tra i tifosi di le due squadre, un tifoso del Göztepe è entrato in campo e ha tolto la bandierina del calcio d'angolo per scagliarla contro il portiere Ozan Evrim Özenç. A quel punto la partita è stata sospesa dall'arbitro Emre Kargın, che è andato al spogliatoio con i giocatori.