Derby di Smirne sospeso: razzo contro un tifoso e bandierina del calcio d’angolo contro il portiere rivale!

Proprio nello stadio del Goztepe, il derby di ieri domenica 27 novembre tra i padroni di casa e l'Altay ha vissuto attimi di tensione tanto che la partita è stata sospesa. Durante l'incontro un sostenitore di casa è stato colpito da un razzo lanciato dagli ultras ospiti. Momenti di paura, tanto che il tifoso è stato subito trasportato in ospedale nel timore che potesse rischiare la vita. Attoniti e spaventati gli altri sostenitori allo stadio ma, con l'ambulanza ancora in campo, un tifoso del Goztepe è entrato in campo e ha colpito un giocatore avversario con la bandierina del calcio d'angolo, come conferma Haberturk.com.