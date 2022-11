Il derby di Smirne è già un caso politico: tra complotto e vasta eco all’estero…

Mentre Bedri Serter, deputato e membro del comitato per l'intelligence e la sicurezza del Parlamento turco, parla di "complotto politico per fomentare il clima a 6 mesi dal voto delle urne", la Turchia si vergogna per la grande eco internazionale avuta dai fatti del derby di Smirme fra Goztepe e Altay.

Gli eventi della partita giocata tra Göztepe e Altay sono stati riportati alla stampa europea. Molti importanti media in Europa, come The Sun e BBC, hanno presentato il derby di Simire nei loro titoli, il derby sospreso a causa degli eventi in campo e sugli spalti. Disorsini iniziati con i tifosi dell'Altay che lanciavano razzi verso le tribune del Göztepe sono proseguiti con un tifoso del Göztepe che ha attaccato il portiere dell'Altay Ozan durante i minuti in cui la partita si è interrotta, come conferma Yeniakit.com.