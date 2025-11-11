Il grande annuncio di Zinedine Zidane: “Tornerò ad allenare molto presto”

L'ex tecnico del Real Madrid ha dichiarato che il ritorno in panchina è molto vicino e, secondo alcuni media, la destinazione è già nota

Jacopo del Monaco 11 novembre - 10:33

Dopo aver terminato la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid al termine della stagione 2020/2021, Zinedine Zidane non ha più allenato nessuna squadra. Negli ultimi anni, il suo nome è stato accostato a diverse big del calcio europea. Il ritorno in panchina, adesso, sembra essere molto vicino e lo stesso Zizou ha dichiarato ciò nella giornata di ieri durante un evento di beneficenza.

Zinedine Zidane annuncia: "Il ritorno in panchina avverrà molto presto" — Ieri sera, l'ex calciatore della Juventus nonché vincitore del Pallone d'Oro nel 1998, anno in cui ha vinto il Mondiale con la Francia, ha partecipato ad una partita di beneficenza presso lo Stade Mayol di Tolone organizzata da Pascal Olmeta e la sua associazione Un sourire, une espoir pour la vie, ovvero 'Un sorriso, una speranza per la vita'. Per l'occasione, Zidane non ha potuto rimettere gli scarpini e calcare il rettangolo verde a causa di un infortunio. Ovviamente, il transalpino non ha passato la serata con le mani in mano e ha dato consigli ai vari ex calciatori presenti in campo, tra cui c'era l'ex Milan Jean-Pierre Papin.

L'emittente radiofonica francese RMC ha riportato il grande annuncio che Zidane ha fatto a bordo campo riguardante il suo futuro. Alla domanda sul suo ritorno in panchina, il classe 1972 ha dichiarato: "Tornerò ad allenare e ciò avverrà molto presto". Il quotidiano francese L'Equipe ha riportato che, in questi anni, diversi club europei hanno mostrato interesse nei confronti di Zizou. Tuttavia, il futuro dell'ex tecnico del Real Madrid potrebbe assumere le tinte del tricolore francese. Infatti, Zidane sembra essere destinato a raccogliere l'eredità di Didier Deschamps, che lascerà la panchina dei Coqs dopo il Mondiale del prossimo anno. Sempre L'Equipe, tra l'altro, ha riportato che quest'ultimo potrebbe andare in Arabia Saudita ad allenare l'Al-Ittihad e prendere il posto di Sergio Conceição, arrivato un mese fa.