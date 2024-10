Il Liechtenstein torna a vincere 1464 giorni dopo l'ultima volta...

Un gol di Nicolas Hasler al 16' del primo tempo è stato sufficiente per porre fine al record e alla maledizione. Si è così conclusa una striscia iniziata dopo la vittoria per 2-1 contro il Lussemburgo il 7 ottobre 2020. E chi ha segnato uno dei gol? Il buon vecchio Nicolas Hasler.

Da quel momento, infatti, la rappresentativa liechtensteinese aveva ottenuto sei pareggi e 35 sconfitte su 41 match, finché il centrocampista del Vaduz, con una rete che non si può nemmeno descrivere a causa della scarsità di immagini e informazioni sulla gara, ha cambiato la storia e ha fatto passare questo sgradito record ad Andorra, che ora è rimasta per 20 incontri consecutivi senza successi.

Come spesso accade a queste selezioni minori ma immensamente carismatiche, esse hanno dei seguaci sui social che arrivano a creare degli account dove vengono seguite le informazioni su queste Nazionali. Nel caso del Liechtenstein, qualcuno in Francia è addirittura andato in giro con una bandiera in macchina, suonando il clacson...