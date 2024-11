Inter, l'ex Ct della Nazionale inglese Gareth Southgate applaude Simone Inzaghi per l'importante vittoria ottenuta con l'Arsenal

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 20:03)

L'ex commissario tecnico della Nazionale inglese Gareth Southgate, in un'intervista concessa ai canali UEFA, si è complimentato con l'Inter di Simone Inzaghi per l'importante vittoria centrata in Champions League contro l'Arsenal.

Inter, Southgate applaude: "Difesa eccellente con l'Arsenal" — Grazie ad un calcio di rigore di Calhanoglu, l'Inter ha conquistato la terza vittoria in Champions League, salendo al 2° posto in classifica, insieme a Monaco, Brest e Sporting Lisbona. Il successo ottenuto contro l'Arsenal è stato elogiato anche dall'ex Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate: "La difesa dell'Inter sugli esterni è stata eccellente. Ha contribuito a neutralizzare l'arma più pericolosa dell'Arsenal. Il modulo ha permesso all'Inter di avere molti uomini in area per difendere sui cross. A volte devi soffrire e nell'Inter hanno lavorato bene tutti i giocatori che si sono sacrificati per conquistare questa importante vittoria".

Parole al miele per Bisseck e Pavard: "La squadra nerazzurra è riuscita ad arginare i giocatori più pericolosi dell'Arsenal, Trossard e Merino. Bisseck a tutto campo su Trossard è stata la chiave del match".

Applausi anche per il man of the match, Hakan Calhanoglu: "Ha sempre cercato di entrare sulla palla e far progredire il gioco con passaggi di rottura. E ha avuto sangue freddo per segnare la il rigore vincente".