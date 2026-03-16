La scomparsa ha avuto luogo nel fine settimana appena trascorso ed il club gli ha reso omaggio con diversi post sui social

Jacopo del Monaco 16 marzo - 10:54

Negli ultimi giorni, l'Istanbulspor ha tristemente annunciato la dipartita di un proprio calciatore, vale a dire Baran Vardar. Il ragazzo di 20 anni, infatti, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dopo la scomparsa del giocatore, hanno avuto luogo i funerali ai quali hanno preso parte anche i giocatori della squadra che milita nella Trenydol Süper Lig, ovvero la massima divisione turca. L'Istanbulspor ha voluto omaggiare la memoria del difensore sui social, pubblicando diversi contenuti che lo riguardano.

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L'Istanbulspor piange la scomparsa del 20enne Vardar — Tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social, la squadra turca ha annunciato la morte di Vardar con le seguenti parole:

"Siamo profondamente addolorati e in preda a un grande dolore… Proviamo un profondo dolore per la perdita del nostro calciatore, il nostro caro Baran Alp Vardar, che da tempo era in cura per un tumore.

Baran Alp, che ricorderemo sempre per il suo carattere, la sua dedizione ai compagni di squadra e il suo sorriso, vivrà per sempre nel cuore della nostra comunità. La sua prematura scomparsa ci ha profondamente colpiti".

"Preghiamo Allah affinché conceda la Sua misericordia al nostro defunto calciatore Baran Alp Vardar e auguriamo pazienza e forza alla sua preziosa famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutta la nostra comunità. Che il tuo riposo sia in pace, Baran Alp… Non ti dimenticheremo mai".

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Nato nel 2005, Vardar ricopriva il ruolo di difensore centrale ed era un prodotto del settore giovanile della squadra giallonera. Negli ultimi mesi della stagione 2023/2024, ha ricevuto le prime convocazioni in prima squadra e, il 28 aprile di due anni fa, ha esordito con l'Istanbulspor in occasione del match di campionato contro l'Alanyaspor, entrando al minuto 73 al posto di Sambissa. In seguito, ha giocato altri due spezzoni di partita contro il Sivasspor il 17 maggio e, nove giorni più tardi, contro il Fenerbahçe.

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