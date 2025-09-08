L'ex tecnico ha commentato l'impatto di Gattuso in azzurro a confronto con Spalletti, lasciandosi andare a qualche dichiarazione più piccata anche sul passato

Giorgio Trobbiani 8 settembre - 13:05

Gian Piero Ventura, primo ct dell'Italia nella storia recente a fallire la qualificazione ai mondiali nel 2017 nel playoff contro la Svezia, negli ultimi mesi è stato rivalutato per il ruolo che ha avuto in azzurro. L'ex allenatore del Torino infatti, in quel girone di qualificazione, aveva una Spagna ingiocabile con la quale pareggiò anche in Italia oltre a vincere tutte le altre gare. Ai microfoni di Radio 1, Ventura ha parlato dell'attuale momento dell'Italia.

Italia, Ventura commenta l'arrivo di Gattuso e gli obiettivi azzurri — Ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport su Rai Radio 1, Gian Piero Ventura ha commentato così l'attuale momento della Nazionaleitaliana: "La partita contro l'Estonia è stata ottima, ho visto un gran carattere dei ragazzi e tanta voglia di far bene, con un sentimento di enorme disponibilità reciproca. Gattuso ha riportato serenità, fiducia e allegria. Sono tutti segnali molto positivi per il presente e il futuro e mi auguro sia l'inizio di qualcosa di importante in attesa di test più difficili e di avversari più complicati".

Ventura ha poi proseguito: "La Nazionale ha sempre l'obbligo morale di vincere. La nazionale di Israele è un avversario da prendere con le pinze perché arriviamo da un periodo non facile. Non si può sbagliare, altrimenti il percorso per la qualificazione al Mondiale diventerebbe nuovamente molto complesso. Al di là della delicatezza della sfida, è un avversario alla portata. Sono fiducioso, lo spirito di sacrificio e la coesione del gruppo è stata piacevole da vedere per chi ama l'Italia e il calcio. Con Spalletti si percepiva come i giocatori avessero la testa pesante, adesso ce l'hanno libera ed è merito di Gattuso. Tutti sono entrati e usciti dal campo col sorriso e credo che stasera non vedano l'ora di dimostrare il proprio valore e conquistare la vittoria".

Ventura ha anche fatto un excursus sulla sua avventura sulla panchina azzurra: "Dopo la prima eliminazione prima delle fasi finali, si è parlato solo dell'allenatore, dimenticando che nel girone si poteva qualificare solo la prima e la più forte era la Spagna. È il sistema che deve creare i presupposti per tornare grandi. Un tempo andavamo al Mondiale per vincere, ora parliamo della speranza di qualificarci".