La UEFA ha deciso di usare il pugno di ferro contro Petr Vlachovsky. L'ormai ex allenatore ceco dello Slovacko femminile, è stato infatti squalificato a vita da qualsiasi attività legata al calcio europeo, dopo esser stato riconosciuto colpevole di aver filmato di nascosto le proprie calciatrici negli spogliatoi e sotto la doccia.

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Squalifica a vita per Vlachovsky

Attraverso una nota ufficiale, laha annunciato di aver inflitto auna squalifica a vita da ogni attività calcistica europea. L'ex tecnico dello, alla guida del club da ben 15 stagioni, era finito al centro di una gravissima indagine dopo aver registrato segretamente circa 15 calciatrici negli spogliatoi e sotto le docce del club ceco. Tra le vittime ci sarebbe anche una ragazza minorenne di appena 17 anni.

HAMM, GERMANIA - 07 NOVEMBRE: QUALIFICAZIONE U 17 EM 2001, Hamm; DEUTSCHLAND - RUSSIA, (GER - RUS) 2:1; UEFA FAHNE/LOGO (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 42enne ceco avrebbe filmato le sue calciatrici nelle ultime quattro stagioni, prima e dopo allenamenti e partite, utilizzando una telecamera nascosta all'interno di uno zaino che Vlachovsky era solito portare in giro durante le attività sportive.

UEFA has taken action against Czech coach Petr Vlachovsky and is calling on FIFA to make it a global lifetime ban.



Background to the story and brave testimony from one of the players, Kristyna Janku, in our @dw_sports video below.pic.twitter.com/GNCcnKcKjv https://t.co/zl3CcWO5YM — Jonathan Crane (@jonathancrane5) May 19, 2026

La condanna della UEFA

Il tecnico era già stato condannato nel 2023 dalla giustizia ceca con una multa di 775 euro. Un paio di anni dopo, a seguito di materiale pedopornografico trovato nel computer dell'allenatore,è stato condannato a una pena sospesa di un anno di carcere e a un divieto temporaneo di allenare nel proprio Paese. Da qui, si arriva la decisione da parte delladi squalificare a vitadopo lo scandalo sui filmati delle giocatrici.

Infine, oltre alla radiazione dal calcio europeo, la UEFA ha chiesto anche alla FIFA di estendere il provvedimento a livello globale invitando la federazione calcistica ceca a revocare definitivamente la licenza di allenatore a Petr Vlachovsky.

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