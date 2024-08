L’ex Barcellona Saviola ha trascorso una notte in prigione

L'ex attaccante sarebbe risultato positivo all'etilometro effettuato nell'ambito di alcuni controlli effettuati dalle forze dell'ordine.

Emanuele Landi Redattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 13:09)

Javier Saviola ha trascorso una notte in prigione. Tutto vero. L'ex attaccante che in carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Barcellona, ​​Benfica e Real Madrid ma di lui si erano perse le tracce. El conejo, però, è tornato alla ribalta, come rivelato dal portale Altaveu, per trascorso una notte in prigione questo fine settimana.

L'ex calciatore argentino, infatti, è risultato positivo all'etilometro di routine nelle prime ore di questa domenica ad Andorra, dove vive da anni e dove gioca a futsal, una volta appese le scarpe al chiodo. Il giocatore avrebbe rilevato nell'etilometro un tasso di 1,1 grammi per litro di sangue. In Spagna, il livello di alcol nel sangue non può essere superiore a 0,8 grammi per litro e il livello di alcol nell'aria espirata non deve superare 0,4 milligrammi per litro.

Saviola, che fai: una notte in prigione per guida in stato di ebbrezza — Javier Saviola ha dormito in prigione nella cella della polizia per poi essere assicurato alla giustizia. L'argentino ha ricevuto una condanna per tempi brevi ed è ritornato in libertà. Anche se la sentenza non è stata resa pubblica, è molto probabile che gli sia stata comminata una sanzione pecuniaria e che gli sia stata revocata la patente per alcuni mesi che non durerebbero un anno.

Javier Saviola si è ritirato dal calcio professionistico nel 2016, dopo aver giocato 612 partite e segnato 212 gol, con un passato anche in Italia all'Hellas Verona. Il classe 1981 ha disputato anche 40 partite con l'Argentina, mettendo a segno 11 reti ma stavolta ha superato i limiti (dell'etilometro).