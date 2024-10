Liverpool, Alisson out 7 partite: fiducia a Kelleher tra i pali

Brutte notizie per il Liverpool, il portiere dei Reds, Alisson Becker, salterà 7 partite per infortunio. Al suo posto toccherà a Kelleher

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 17:13)

Il Liverpool ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I Reds, che in estate si sono assicurati le prestazioni sportive di Federico Chiesa, guidano la classifica di Premier League con 18 punti (6 vittorie e un pareggio, a +1 sul Manchester City); inoltre all'esordio in EFL Cup hanno travolto 5-1 il West Ham e in Champions League hanno ottenuto due successi in altrettante gare disputate (Milan e Bologna). L'unica nota dolente all'ottima partenza della squadra di Arne Slot è l'infortunio di Alisson, che salterà 7 partite.

Liverpool, brutta tegola: Alisson torna a novembre — L'infortunio rimediato nel match vinto di misura contro il Crystal Palace dello scorso weekend (1-0) è più grave del previsto. Il Liverpoolnon potrà contare sul proprio portiere titolare per le prossime sette partite. Secondo quanto riportato dai media britannici, Alisson Becker, ha rimediato un problema fisico al tendine rotuleo del ginocchio e potrebbe tornare a disposizione verso fine novembre. L'ex Roma salterà le sfide di Champions League contro Lipsia e Bayer Leverkusen, i big match contro Chelsea e Arsenal e le sfide contro Brighton (sia in Premier, sia in EFL Cup) e Aston Villa.

Liverpool, fiducia a Kellher — Al posto del numero uno brasiliano, Arne Slot si affiderà alle performance di Caoimhín Kelleher. Non è la prima volta che l'estremo difensore irlandese viene chiamato in causa. Lo scorso anno, infatti, il portiere cresciuto nelle giovanili del Liverpool ha totalizzato 29 presenze con i Reds, sostituendo egregiamente Alisson. Non solo, nella stagione 2021-2022, schierato titolare nella finale di FA Cup, trionfa ai calci di rigore contro il Chelsea, realizzando anche il proprio penalty.