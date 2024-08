Luton Town, innovazione e sostenibilità, è rivoluzione nel calcio moderno

La squadra inglese ha adottato una particolare strategia per cercare di aiutare economicamente i propri tifosi

Giuseppe Martorana 3 agosto - 16:16

In un'era in cui il calcio sembra sempre più influenzato dal consumismo e dalle mode passeggere, il Luton Town ha deciso di distinguersi con una mossa che valorizza la sostenibilità ed il rispetto per i tifosi. Il club inglese ha infatti annunciato che manterrà la maglia utilizzata nella scorsa stagione anche per l'annata 2024/2025, rompendo così con la tradizione di rilasciare una nuova divisa ogni anno.

Maglia Luton Town, un cambio di rotta — La decisione del Luton Town non si limita ad una singola stagione. Il club inglese ha infatti comunicato che, d’ora in poi, creerà una nuova divisa di casa soltanto ad anni alterni. Questo approccio mira a far durare di più le maglie acquistate dai tifosi, riducendo l'impatto ambientale e permettendo ai sostenitori di ottenere un maggior valore per i loro acquisti. La notizia è stata accolta in maniera positiva dai tifosi. Mantenere la stessa maglia per più di una stagione non solo allevia la pressione finanziaria su di loro, ma contribuisce anche a creare un legame più duraturo con il simbolo della squadra.

Maglia Luton Town (foto presa da account Instagram Ufficiale del Club)

Maglia Luton Town, sostenibilità e consapevolezza — In un momento storico in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, la decisione del Luton Town risuona come un esempio positivo nel mondo del calcio. La produzione di nuove maglie ogni anno comporta un significativo impatto ambientale in termini di risorse utilizzate ed emissioni di carbonio. Riducendo la frequenza di cambi di divisa, il Luton Town si pone come pioniere di una pratica più ecologica e responsabile. La mossa della squadra di David Wilkinson potrebbe rappresentare un precedente importante per altri club calcistici. Mentre molte squadre continuano a rilasciare nuove divise ogni anno, spesso per motivi commerciali, il club inglese dimostra che è possibile fare scelte diverse, orientate verso la sostenibilità ed il benessere dei tifosi.