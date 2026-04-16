L'ex portiere austriaco, visto in Italia con le maglie di Juventus e Siena, è morto in un incidente stradale contro un treno vicino Salisburgo. Aveva 48 anni. Inutili i tentativi di rianimazione

Francesco Intorre 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 15:56)

Un lutto profondissimo e inaspettato scuote il mondo del calcio europeo. L'ex portiere austriaco Alexander Manninger ha perso la vita all'età di 48 anni a causa di un drammatico incidente. L'ex estremo difensore, molto amato e ricordato in Italia per le sue annate in Serie A, è rimasto vittima di uno schianto fatale con un convoglio della ferrovia locale nei pressi di Salisburgo, la sua città natale. Nonostante il tempestivo e disperato intervento dei soccorsi, per l'ex numero uno non c'è stato purtroppo nulla da fare.

La dinamica dell'incidente di Alexander Manninger e le indagini — Secondo le prime ricostruzioni e quanto riportato dalle autorità locali, la tragedia si è consumata intorno alle 8:20 del mattino presso un passaggio a livello senza barriere situato vicino alla fermata di Pabing. L'auto su cui viaggiava l'ex calciatore (al momento dell'impatto si trovava da solo nel veicolo) si è scontrata violentemente con un treno, riportando danni devastanti.

L'arrivo dell'équipe medica è stato rapido, ma la gravità dell'impatto non ha lasciato scampo. Nonostante le manovre di primo soccorso e il tentativo di rianimazione attraverso l'uso del defibrillatore, il cuore di Manninger ha smesso di battere sul posto. Sono fortunatamente rimasti illesi il macchinista e i circa 25 passeggeri che si trovavano a bordo del treno in quel momento. Attualmente, le cause esatte del sinistro sono sotto stretta indagine. Un perito è stato formalmente incaricato di ricostruire la dinamica. Nei prossimi giorni verranno analizzati a fondo i dati della vettura e il corretto funzionamento della segnaletica presente al passaggio a livello.

Il ricordo: dallo storico Double con l'Arsenal agli anni in Italia Con la scomparsa di Alex Manninger, il calcio perde un professionista esemplare. Perde un gregario di lusso capace di farsi trovare sempre pronto in alcune delle piazze più esigenti d'Europa. Dopo aver iniziato la carriera in patria nell'Austria Salisburgo, nel 1997 scrisse un piccolo pezzo di storia diventando il primo calciatore austriaco a trasferirsi in Inghilterra per giocare in Premier League, chiamato alla corte dell'Arsenal. Con la prestigiosa maglia dei Gunners disputò 39 partite, partecipando attivamente allo storico Double (Campionato e FA Cup) conquistato nella stagione 1997/98.

Ma è in Italia che il suo profilo sobrio e affidabile si è affermato per molti anni. Dagli anni al Siena fino alla prestigiosa e lunga militanza nella Juventus, dove il suo contributo in termini di esperienza è ancora ricordato con grande affetto da tutto l'ambiente bianconero. Prima di appendere i guantoni al chiodo, la sua lunghissima carriera lo aveva visto difendere anche i pali del FC Augsburg in Germania, per poi chiudere il cerchio con l'ultimo, romantico contratto firmato con il Liverpool. A livello internazionale, Alexander Manninger ha difeso la porta della nazionale austriaca per 33 volte, rientrando tra i protagonisti scelti per la spedizione di Euro 2008 disputato proprio tra le mura di casa in Austria e in Svizzera.

Oggi, di fronte a questa tragica fatalità, il calcio internazionale si stringe attorno alla famiglia, ricordando un portiere solido e un uomo che ha sempre affrontato il campo con la massima serietà.