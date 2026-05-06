Annunciata come finita la stagione di Modric col Milan, per la frattura allo zigomo con successiva operazione, il croato potrebbe esserci già con il Cagliari.
Modric e Casemiro, la reunion in vista di Brasile-Croazia
Luka Modric è il centrocampista di cui il Milan non può proprio fare a meno. La sconfitta di Reggio Emilia al Mapei Stadium col Sassuolo ha evidenziato tutte le lacune tecnico-tattiche della squadra quando manca il croato. Nonostante il recente brutto infortunio, con annessa frattura, il classe 1985 non ha perso la speranza di poter ancora scendere in campo con la maglia rossonera almeno un'altra volta questa stagione.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
Lo stakanovista ModricLa carta d'identità segnerà 41 anni il prossimo 9 settembre, ma di smettere senza aver versato tutte le gocce di sudore possibili non ne ha proprio voglia. Così è fatto Luka Modric. Presente in 33 partite di Serie A, con due reti e tre assist all'attivo, e in due gare in Coppa Italia con un altro gettone in Supercoppa Italiana, continua ad essere riferimento assoluto della sua squadra. L'ultima partita in cui è stato presente, però, ha incassato un tremendo scontro aereo con Manuel Locatelli. Pertanto, al minuto numero 80 di Milan-Juventus, sembravano essere terminati tanto questa stagione rossonera, quanto il suo futuro in Italia.
Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365
Si era infatti immediatamente intuito che avesse bisogno di un'operazione chirurgica per frattura allo zigomo. Manuel Locatelli, scusatosi prontamente con lui, gli aveva augurato un immediato rientro in campo, ma i tempi di recupero parlavano di circa 6 settimane. Modric, dunque, per giocare ancora questa stagione avrebbe dovuto almeno attendere il Mondiale. E invece, le cose potrebbero andare diversamente.
Milan, Modric brucia le tappe? Ecco quando può rientrareCome riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista s'è già fatto togliere i punti dell'operazione e ha cominciato un lavoro di fisioterapia in palestra, in attesa che venga completamente riassorbito il gonfiore alla guancia. Tra una settimana, a seguito di un nuovo consulto medico, potrebbe essere avviata la procedura di realizzazione della maschera protettiva. La indosserà sicuramente al Mondiale, ma forse già con il Cagliari all'ultima giornata di campionato in maglia rossonera.
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA