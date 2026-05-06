Luka Modric è il centrocampista di cui il Milan non può proprio fare a meno. La sconfitta di Reggio Emilia al Mapei Stadium col Sassuolo ha evidenziato tutte le lacune tecnico-tattiche della squadra quando manca il croato. Nonostante il recente brutto infortunio, con annessa frattura, il classe 1985 non ha perso la speranza di poter ancora scendere in campo con la maglia rossonera almeno un'altra volta questa stagione.

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MILANO, ITALIA - 26 APRILE: Luka Modric dell'AC Milan si è infortunato durante la partita di Serie A tra AC Milan e Juventus FC presso lo Stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Lo stakanovista Modric

, ma di smettere senza aver versato tutte le gocce di sudore possibili non ne ha proprio voglia. Così è fatto Luka Modric., con due reti e tre assist all'attivo, e in due gare in Coppa Italia con un altro gettone in Supercoppa Italiana, continua ad essere riferimento assoluto della sua squadra. L'ultima partita in cui è stato presente, però, ha incassato un tremendo scontro aereo con Manuel Locatelli. Pertanto, al minuto numero 80 di Milan-Juventus , sembravano essere terminati tanto questa stagione rossonera, quanto il suo

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Si era infatti immediatamente intuito che avesse bisogno di un'operazione chirurgica per frattura allo zigomo. Manuel Locatelli, scusatosi prontamente con lui, gli aveva augurato un immediato rientro in campo, ma i tempi di recupero parlavano di circa 6 settimane. Modric, dunque, per giocare ancora questa stagione avrebbe dovuto almeno attendere il Mondiale. E invece, le cose potrebbero andare diversamente.

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Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista s'è già fatto togliere i punti dell'operazione e ha cominciato un lavoro di, in attesa che venga completamente riassorbito il gonfiore alla guancia. Tra una settimana, a seguito di un nuovo consulto medico, potrebbe essere avviata la procedura di realizzazione della. La indosserà sicuramente al Mondiale, ma forseall'ultima giornata di campionato in maglia rossonera.L'ex Real Madrid vuole aiutare la sua squadra reduce da, con un solo gol segnato nelle più recenti 5 partite. Non è escluso che possa già tornare in panchina con il Genoa a Marassi per la penultima giornata. In caso di qualificazione Champions, Massimiliano Allegri dovrebbe rimanere al Milan. A quel punto, chissà che Modric non rivaluti le sue possibilità di

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