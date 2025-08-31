Maggiore coinvolgimento dei tifosi in vista della prossima Coppa del Mondo: questa è la proposta avanzata dal numero uno della FIFA Gianni Infantino.

Mattia Celio Redattore 31 agosto - 12:53

Mancano nove mesi all'inizio del Mondiale 2026. L'evento, come ricordiamo, si svolgerà per la prima volta in tre paesi diversi, ovvero Stati Uniti, Canada e Messico e, per la prima volta, vedrà il nuovo formato a 48 squadre. La prima partita si svolgerà l'11 giugno mentre la finale il 19 luglio 2026. Mai un Mondiale ha avuto una durata così lunga. In vista del torneo, nelle ultime ore, il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha emesso una nuova procedura. Ecco quale.

Mondiale 2026, stadi aperti a tutti i tifosi del mondo: la nuova idea di Gianni Infantino — "I tifosi di tutto il mondo saranno i benvenuti ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti il prossimo anno". Sono le parole di Gianni Infantino. Il numero uno della FIFA si è espresso così nelle ultime ore durante una conferenza stampa che ha seguito una riunione dei 54 presidenti delle federazioni affiliate alla CAF (la confederazione africana) a Nairobi, in Kenya. Al torneo mancano solo 9 mesi e c'è da risolve uno dei principali problemi in vista della Coppa del Mondo, ovvero la questione relativa ai tifosi.

"Stiamo lavorando proprio per questo - ha dichiarato Infantino - Al Mondiale per club di quest'anno, abbiamo avuto negli Stati Uniti tifosi provenienti da 164 paesi diversi senza alcun problema. Ovviamente, c'è una procedura da seguire per ottenere i visti e così via. Questo processo sarà agevole e garantirà che coloro che si qualificheranno potranno venire con i loro tifosi". Secondo i dati riportati dalla FIFA, saranno oltre sei milioni i tifosi che assisteranno alle 104 partite del torneo. Mai erano stati toccati tali numeri nella storia quasi centenaria della competizione.

La chiacchierata con Trump e il nuovo format — Delle 16 città che ospiteranno le partite del Mondiale ben 11 saranno quelle americane, motivo per cui il presidente della FIFA ha recentemente incontrato Donald Trump per discutere sulle procedure di immigrazione dei tifosi: "Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo semplificarlo - ha aggiunto l'italo-svizzero - ma c'è sicuramente l'impegno del governo degli Stati Uniti a garantire che il processo sia agevole, in modo che i tifosi di tutto il mondo siano i benvenuti".

Al momento sono 10 le squadre qualificate al Mondiale e c'è poi da considerare il fatto che il nuovo format a 48 squadre darà l'opportunità a molte nazioni di prendere parte al torneo per la prima volta nella loro storia. Soprattutto per quanto riguarda il continente africano. Anche per questo, come ha spiegato Infantino, il Mondiale dovrà avere un forte impatto anche al di fuori del contesto sportivo: "Vogliamo che sia una festa e tutti si stanno impegnando per renderla tale. Quindi, ancora una volta, tutti saranno i benvenuti, siate positivi e vedrete che sarà una grande, grandissima festa della più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre".