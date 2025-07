Mondiale per club: Youcef Belaïli arrestato dopo un volo New York-Parigi

La punta algerina arrestata a Roissy dopo un litigio in volo con il personale. Era di ritorno dal Mondiale per Club con l’Espérance Tunis.

Giorgio Abbratozzato 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 18:47)

Youcef Belaïli, attaccante algerino di 33 anni, è stato arrestato mercoledì mattina all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle. Il calciatore, reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club con l’Espérance Sportive de Tunis, è sospettato di aver avuto un acceso alterco con il personale di bordo su un volo Air France proveniente da New York.

Mondiale per club finito… E arresto a sorpresa — Appena atterrato a Parigi, dove era previsto un volo in coincidenza per l’Algeria, Belaïli è stato fermato dalla polizia francese e posto in stato di fermo. Sui social circolano video che mostrano l’attaccante ammanettato mentre viene condotto dagli agenti all’interno dell’aeroporto.

Una carriera tra Francia, Tunisia, Nazionale — Belaïli, con 57 presenze e 10 reti con la Nazionale algerina, ha avuto diverse esperienze in Ligue 1 con Angers, Brest e Ajaccio. Attualmente gioca in Tunisia con l’Espérance, squadra con cui ha partecipato alla fase a gironi del Mondiale per Club negli Stati Uniti, chiusa con una vittoria e due sconfitte. L’ultima partita disputata è stata il 25 giugno contro il Chelsea (sconfitta per 0-3 a Philadelphia).

L’episodio che ha coinvolto Youcef Belaïli arriva in un momento già complicato per il giocatore e per l’Espérance Sportive de Tunis. Dopo l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale per Club, con una sola vittoria e due sconfitte.

Il futuro dell’attaccante algerino appare ora incerto. Già noto per alcuni episodi controversi nella sua carriera, Belaïli potrebbe ora affrontare conseguenze disciplinari sia da parte della giustizia francese che della sua società. L’Espérance, che punta a riscattarsi in ambito nazionale e continentale, dovrà valutare se continuare a puntare su di lui o considerare una separazione. In attesa di chiarimenti ufficiali, la vicenda rischia di danneggiare ulteriormente l’immagine del giocatore, trasformando un’occasione di visibilità internazionale in un caso delicato da gestire. Le prossime settimane saranno decisive per capire gli sviluppi dentro e fuori dal campo.