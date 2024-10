Italia testa di serie al sorteggio delle Qualificazioni Mondiali, ma cosa manca per i quarti di finale di Nations League?

Grazie al successo ottenuto contro Israele (4-1), l' Italia è riuscita a conservare il primo posto nel Gruppo 2 (League A) di Nations League . Gli azzurri mantengono una lunghezza di vantaggio sulla Francia , seconda in classifica e vincitrice contro il Belgio , e potrebbero ottenere il pass per i quarti di finale, già nella prossima giornata.

Le ultime due sfide contro Belgio e Francia decreteranno i nomi delle qualificate alla fase ad eliminazione diretta della Nations League . Germania e Spagna sono già sicure di un posto, grazie ai rispettivi successi ottenuti contro Olanda e Serbia , a Portogallo e Italia manca un punto. Agli azzurri contro il Belgio basterà un pareggio per centrare la qualificazione ai quarti di finale della competizione continentale. Per il primato, invece, la squadra allenata da Luciano Spalletti dovrà battere i Diavoli Rossi, a quel punto nell'ultima giornata potrebbe anche accontentarsi del pari contro la Francia .

Verso il Mondiale 2026, Italia in prima fascia

Con il successo della Spagna sulla Serbia, l'Italia è sicura di essere in prima fascia nel sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 che si terrà a Zurigo il prossimo 13 dicembre. In questo modo la Nazionale evita gli incroci contro le FurieRosse, l'Inghilterra, la Francia e la Germania. Tuttavia per chi ha mancato il Mondiale 2018 e quello del 2022 contro Svezia e Macedonia del Nord, le insidie sono sempre dietro l'angolo. A comporre la seconda fascia ci saranno Turchia, Austria, Slovacchia, Romania, Ucraina.