Pisa ed Empoli pronte a sfidarsi in un derby toscano: dall'Honduras l'attrazione di mercato per Pippo Inzaghi e Roberto D'Aversa

Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport nel mirino della dirigenza pisana e di quella empolese sarebbe finito Rigoberto Rivas , calciatore honduregno, centrocampista e attaccante dell' Hatayspor . Per il classe 1998, autore di 5 reti in 32 presenze col club turco nella passata stagione, sarebbe un ritorno nel Belpaese; tra le diverse esperienze in Italia si contano quelle con Prato , Inter , Brescia , Ternana e Reggina .

Pippo Inzaghi favorito

Nonostante la differenza di categoria, il Pisa potrebbe spuntarla nel derby di mercatotoscano. L'allenatore dei nerazzurri Pippo Inzaghi, infatti, ha già avuto modo di allenare Rivas alla Reggina nel torneo cadetto 2022-2023. In maglia amaranto l'esterno d'attacco dell'Honduras ha conquistato la promozione dalla Serie C alla Serie B, realizzando 12 reti in 111 presenze, il suo best score a livello realizzativo.